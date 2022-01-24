今增98宗本地個案　2捐血者染疫　血製品曾予東區醫院病人使用

新冠肺炎疫情未平，本港今日(24日)再錄得逾百宗確診個案！衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日新增宗109宗確診個案，包括11宗輸入病例，餘下98宗為本地個案，當中有5宗源頭不明，另有24宗相關個案，另有約百宗初步個案。

葵涌邨繼續爆疫，共錄210宗確診及初步個案，今日確診患者包括1名居映葵樓、在勝利道地盤冷氣工程的技工，另有8人在同一地盤工作亦確診，至今累計9人確診。長沙灣政府合署10樓勞工處再有兩名職員中招，曾與早前確診職員一同用膳。

鄰近葵涌邨的大窩口邨富強樓有2宗個案，患者單位屬樓上、樓下，並同坐向，當局疑有垂直傳播，將到場視察。黃大仙豪苑發現2宗確診及1宗初步個案，1座E單位1名75歲老翁染疫，懷疑染Delta變種「L452R」，暫列無源頭個案；該大廈其中一單位住客曾買倉鼠，當局亦會到場。

源頭不明個案方面，涉及一名英皇佐治五世學校(KGV)何文田分校的13歲男學生(個案編號：13335)中招，居東涌藍天海岸6座，曾去平台玩耍；1名於銀行從事電腦工作的人士(個案編號：13340)染疫，居於荃灣榮華閣，曾去悅來酒店的丸龜製麵用膳，行蹤亦包括酒店商場、荃新天地、如心廣場等；一名居葵芳的53歲女士確診(個案編號：13353)，同樣源頭不明，平時會去葵涌廣場及新都會廣場的太興，當局發現葵涌邨多名居民也曾到上述地方，疑有傳播鏈。1名49歲女士(個案編號：13370)，居深水埗興鳳大廈，在黃大仙一間髮型屋幫人洗頭，疑染Delta變種。

另外，一名78歲男病人於22日因發燒及喉嚨不適，被送到瑪嘉烈醫院治療，昨日(23日)驗出病毒。他於上周一(17日)曾到瑪嘉烈醫院一間化療中心接受化療，院方發現病人化療期間曾拉低口罩，與一名病人服務助理交談，該助理被列為密切接觸者。該化療中心的環境樣本無驗出病毒。

醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞公布，紅十字會昨日收到通知，兩名確診病人早前曾捐血，當中一人曾在上周日(16日)早上11至12點在荃灣捐血站捐血，另一人則在上周四(20日)中午12點45分曾在沙田捐血站捐血，二人均沒有病徵，也通過捐血篩查。當局已展開血製品追蹤，前者捐出的血中，分別製成血小板、血漿及紅血球；而血小板上周三(19日)予東區醫院一名病人使用；當局已安排涉事病人驗測；以其血漿及紅血球已被回收。另一新冠患者捐的血未有被使用，而該病人的家屬亦曾捐血，其血製品亦會被回收，無員工或捐血者被列為緊密接觸者。

何又指，一名在伊利沙伯醫院保安工作的3A級運作助理昨日於竹篙灣檢疫中心確診，他與家人居於葵涌邨，主要工作為交通管理，不用接觸病人。上周五(21日)仍有上班，由於患者新入職，曾做「呼吸器面形配合」的測試，測試時間長達30分鐘，須不停呼氣，因此協助測試的職員列作密切接觸者。