食環退年宵市場攤位費　檔主獲競投價一半作賠償　涉款1986萬元

港府早前於本月14日因應本地新冠疫情爆發，宣布取消原定今年在15個地點舉行的農曆年宵市場及大埔林村放馬莆新春市場，令大批檔主憂心其損失。食物環境衞生署今日(24日)宣布，向年宵及放馬莆市場取消而向受影響檔主發放特惠金，連同退回的攤位使用費，已全數以劃線支票郵寄予所有受影響檔主，總數達1986萬港元。

15個年宵市場及大埔林村放馬莆新春市場共950個攤位，去年經公開競投全數租出。按總競投價約1,206萬港元計算，所發放的特惠金涉及款項共逾603萬港元，相等於攤位使用費的50%。所有款項毋須申請，已經全數以劃線支票郵寄予所有受影響檔主，而攤位使用費亦根據特許協議，向所有投得攤位的檔主全數退還。

至於上周五(21日)宣布取消的今年車公誕市場，食環署則表示，會爭取在本周內，向投得攤位的42名檔主以同樣方式全數退還攤位使用費及發放相等於攤位使用費50%的特惠金，當中特惠金款項逾59萬港元。