七旬父追千萬養老屋業權案開審　父否認嗜賭強調業權屬他所有

七旬父親在2018年入稟控告兩名兒子，指控兒子「全無道義及情義」，以逾1000萬港元轉售由他出資購入、作為「養老屋」的將軍澳維景灣畔單位，要求法庭頒令兒子將業權交還予他。事隔超過3年，案件今（24日）在高院開審。七旬父沒有律師代表，他接受被告律師盤問時，矢口否認曾炒期指及賭錢輸大錢，強調他擁有該單位業權：「唔住都有權套現養老」。

原告是現年約73歲的吳國樑，被告是他的2名兒子吳宇軒（38歲）及吳宇光（36歲）。原告在入稟狀指，2009年原告以400萬港元購入涉案維景灣畔單位，面積約896平方呎，用意是讓他和妻子養老。由於年紀問題，他與妻子做不到30年按揭，決定由2名被告任名義上業主，並與2人達成口頭協議，物業不是他們所擁有，他們亦要向兩老交租和膳食費。當時2名被告剛打工不久，月薪僅萬餘港元，還要向政府償還學生貸款，所以並無支付首期。原告妻於2016年患上肺癌，翌年去世。2018年7月，2名被告在未得他同意下，以1115萬港元將單位出售，同時更換門鎖，令他不能進入單位。

代表2名被告的大律師今在庭上指，原告曾在1996年出售又一居獲得約80萬港元，其後卻因炒股炒期指兼賭波賭馬，輸光80萬港元之餘，更擅自出售屬於公司的車，並套現18萬港元去補倉。原告承認，他在1999年因虧空公款入獄30個月，但他強調，投資、賭錢失利的是他的妻子，而不是他自己。

大律師指，如果原告及其妻真的擁有維景灣畔單位業權，其妻後來在遺囑及分居協議中，便不會對維景灣畔單位隻字不提，質疑原告根本沒有和2名被告作口頭協議，他亦沒有該單位的任何業權。被告不同意說法，反指2名被告沒有付過首期：「（維景灣畔單位）點會屬於佢哋？」

案件編號：HCA 1615/2018