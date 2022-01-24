指民主派初選案情複雜　張舉能：法庭已盡快處理

終審法院首席法官張舉能⁮今日（24日）出席法律年度開啟典禮後會見傳媒，指明白涉及《港區國安法》的案件受大眾關注，但基於普通法原則，所有案件的審訊都一視同仁，亦有程序需要跟隨。他亦指若有旁聽師阻礙法官聽取證據、控辯雙方論據或作出判決，均是有礙法庭工作。

有意見指，47人因參與民主派初選而被控違反港區國安法，逾30人自去年3月起被還押至今，當中被指司法效率慢及拖延。張舉能指完全明白大眾希望盡快審訊，但由於香港實行普通法，因此每個程序都十分認真，不能隨意開審，當中有很多程序及工夫要準備。

他亦指現時已處理了約60宗案件，但被關注的案件當中牽涉很多人物，加上案情複雜，無可避免地按普通法程序會增加審訊時間。他又稱，明白在高保釋門檻的案件，社會期望盡快審訊，但普通法下的審訊程序認真，部分案件涉及的人數及文件多，案情複雜，可爭辯的地方多，法庭已盡快處理，但希望社會明白並不能「一步成功」。

被問到有旁聽師在法庭拍手或叫口號，會否構成藐視法庭及法官有否統一指引時，他指法庭審理案件時需要安靜環境，而旁聽人士參加聆訊是有監督作用，上述原則十分重要。因此，任何阻礙法官或令法官分心、不能專心一意審理案件的行為，甚至表達自己意見或有其他目的時，法庭會因應各類實際情況而實施不同手段，藉此保障法官專心一致地審訊，所以不能一概而論，需視乎法官自己的處理。

對於近年針對司法機構的投訴數字上升，甚至有恐嚇情況，他指極端行為是極少數人士的做法，源於對事情不滿，不能延伸至所有人士的看法。

他在法律年度開啟典禮致詞時亦指出，近月試圖威嚇審理源自2019年社會事件的案件或國家安全案件的法官，或向他們施以不當壓力的情況續有增長。他批評行徑是對法治和司法獨立直接和公然的冒犯，必須予以譴責，社會上不少人士亦已嚴辭聲討。他強調這些試圖威嚇法官或施壓的行徑，皆是徒然而空洞。