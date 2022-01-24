兩偷政務司司長公館電器自用　男家務總管認盜竊候判

男家務總管於時任政務司司長張建宗的官邸工作期間，因不滿其宿舍內由政府提供的雪櫃運作不良，竟偷去官邸內的雪櫃，帶回宿舍自用。及後他重施故技，偷走一部屬於官邸的抽濕機時，被保安揭發事件。他今日(24日)在東區裁判法院承認2項盜竊罪，裁判官把案件押後至2月15日判刑，等待為被告索取社會服務令報告，期間被告續准保釋。

41歲被告王偉權、報稱公務員。據案情指，2021年3月5日晚上約10時，被告偷進政務司司長官邸儲物室，取去一個抽濕機後離開，期間一名職員突然經過，被告連忙將抽濕機藏在附近的石柱後，裝模作樣扮用手機。當職員行開後，被告將抽濕機棄在儲物倉門外並離開，數分鐘後才折返取走抽濕機。惟整個過程被一直在職員宿舍站崗的女保安看到，她心感可疑，於是上前查問。被告警告女保安不要多管閑事，然後將抽濕機帶離官邸。

翌日女保安將事件通報上司。被告於內部調查下，表示將涉案抽濕機帶回家使用，但計劃於一個月後退還。事後官邸職員搜查被告的職員宿舍，發現其房間內的雪櫃並非是政府配給的電器，被告初時還堅持該雪櫃是他自購，不久便改口承認該雪櫃都是從官邸偷來的。警方介入調查後，被告在警誡下招認因為天氣潮濕才偷走抽濕機，又因宿舍的雪櫃壞了故偷走官邸的雪櫃。

案件編號：ESCC 2734/2021