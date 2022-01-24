本周四起車牌路試筆試須延期　運輸署牌照處維持櫃位服務

新冠肺炎疫情未受控，港府今日(24日)公布公務員在家工作安排，運輸署公布將有限度服務，包括暫停除電單車路試外的駕駛考試服務。

運輸署指，除電單車路試外，所有原定本周四(27日)或之後的駕駛考試服務，包括路試、駕駛筆試(甲部試)及的士筆試將會暫停，直至另行公告。至於已預約於本周四或之後進行電單車強制試及丙部試的考生，可繼續按考試排期信內所訂明的考試日期、時間及駕駛考試中心應考。

運輸署轄下長沙灣駕駛考試排期事務處的櫃位服務、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務將由本周四起暫停，駕駛考試排期服務，包括處理駕駛考試申請及駕駛考試延期等申請亦於同日暫停，直至另行公告。

署方續指，轄下各牌照事務處、公共車輛分組、車輛記錄辦事處、駕駛執照記錄辦事處、違例駕駛記分辦事處及過境服務分組維持即時申請的櫃位服務，處理各種牌照及相關服務的申請。

另外，車輛檢驗綜合大樓、上葵涌驗車中心及各指定車輛測試中心亦會繼續提供各項車輛檢驗服務。