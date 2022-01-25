城大科創團隊研防疫產品　創每小時換氣逾80次快速通風系統

新冠肺炎疫情纏港3年，醫療設備及防疫用品的需求有增無減。香港城市大學去年初啟動創新創業計劃「HK Tech 300」，有145個科創團隊獲種子基金，當中有團隊研發出可徹底過濾新冠病毒、每小時可換氣逾80次的快速通風系統。

受資助的初創團隊研發的產品，包括可於5分鐘內簡單安裝、可重用的快速通風系統，作低成本的負壓病房用途，供確診新冠病人隔離。該系統內的空氣較少，亦有氣泵吸走空氣，另設抽氣口支架及透明保護膠。對比現時食肆須達到每小時6次換氣，以及負壓病房每小時換氣12次，該套快速通風系統可一小時內換氣80多次，團隊期望系統可用於檢疫中心、機場等地方，有效減低病毒傳播風險。

快速通風系統亦可在座廁上加設，由氣泵內的高效濾網過濾，加上用石墨烯殺滅病毒，用家如廁後蓋上廁板，系統便可迅速抽走沖廁時產生的約500萬至1000萬氣溶膠，即約5秒已可換氣一次。研發的團隊正與政府部門研究在高危工作場所，例如公廁、醫院及商場的廁所等，使用過濾系統。

城大建築學及土木工程學系主任兼講座教授吳兆堂，以物理模型、大數據及人工智能研發出「數字孿生(Digital twin)」為基礎的平台，支援醫療設施模組的快速部署及重新配置，應對疫情及治療傳染疾病。