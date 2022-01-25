政Whats噏：助劏房戶走出黑盒　梁美芬：知識改變命運

公屋輪候時間長，唔少基層人士依家蝸居劏房。有團體尋日(24日)就舉辦「告別劏房」活動，倡議全民起動幫劏房嘅學生補習或幫手照料，等劏房戶家庭成員可以外出工作，更可以釋放60歲以上退休人士嘅勞動力，分派比唔同需要嘅劏房戶，實現知識改變命運。

身兼「凝聚民心」召集人嘅議員梁美芬認為當社會開心同富裕嘅時候，有一班劏房戶就好似住喺一個黑盒，依家最需要喺凝聚民心，協助基層向上流動，並喺民間自發同政府推動下完成。佢仲舉咗個例子，話包括透過Zoom遙距授課或親自上門為劏房孩子補習，亦開始邀請商界義工隊參加，將來都會約見各個司局長，建議政府跨部門合作，以精準扶貧，告別劏房。

而一班有份籌備嘅議會「新丁」都會幫手，例如鄧飛就話依家唔再喺一試定生死，所以好多小朋友都會兼顧體育藝術發展，但奈何基層家庭未必能負擔，所以佢都鼓勵政府資助小朋友參加課外活動，比多啲多元學習機會佢哋，第時升學都有用。

江玉歡就籌備緊一個為學童提供助學金嘅「阿歡火箭工程」，未來4年會每月捐出議員部分薪金，資助4個基層背景嘅學童；林智遠就憶述細個喺擠迫居住環境長大，希望籌組專業人士關愛隊伍，用親身經驗做例子，說明知識改變命運。