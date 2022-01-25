東方日報A1：葵涌邨封兩樓　11居民被炒魷

無能港府埋疫禍，令本地疫情爆發第5波。葵涌邨大爆發，邨內逸葵樓、映葵樓遭當局圍封5天，居民禁足無法上班上學。有團體訪問葵涌邨受影響居民，發現邨內至少11人因為當局禁足無法上班，而被僱主無情解僱，更有近百人因禁足而被僱主逼放無薪假或年假。議員批評港府處理受禁足影響的葵涌邨居民缺勤問題欠果斷，僅呼籲僱主體諒是逃避責任。議員又指，員工被當局禁足並無選擇，但臨近年關以此為由解僱，做法不道德，建議政府讓受影響市民可領官方病假證明，保障有一定收入。學者批評港府防疫不力，檢疫酒店管理不善而令確診者走入社區，終連累打工仔在過年前被炒魷魚，實在難辭其咎。

「葵青街坊聯合陣線」於上周六，即葵涌邨逸葵樓居民被禁足首日，網上訪問了約200名葵涌邨居民，受訪居民分別來自該邨逸葵樓、映葵樓、芊葵樓、曉葵樓、雅葵樓及旭葵樓，當中逾170人居於被圍封的逸葵樓和映葵樓。有約25%受訪者指，圍封行動對經濟狀況帶來極大影響，當中有81名居民稱被迫放無薪假或年假，更有11名居民稱因當局圍封大廈而遭到解僱，惟暫未知相關受訪者的工作性質。

受訪者亦就政府檢疫方式和膳食安排評分，10分為滿分，平均分別只得1.17和1.9分。大廈衞生情況、資訊透明度評分更低至0.85及0.99分。

本報記者昨至葵涌邨視察，居於曉葵樓的李女士向記者怒斥政府抗疫無力，令她慘被公司以「住葵涌邨」為由停職，惟她未有透露停職是以無薪假抑或年假來填補，坦言「總之就無糧出」，現時生計大受影響，同事亦因為她居於葵涌邨而將其看成異類，她對前路感憂心。另一名居民張女士稱自己從事保安，目前已被公司通知暫時毋須上班，她擔心經濟有壓力，希望政府會為葵涌邨居民提供現金津貼。

議員鄧家彪批評，港府處理葵涌邨居民因禁足而缺勤的問題欠果斷，「呼籲（僱主體諒）即暗示解僱無問題，但希望你唔好咁做」，是逃避責任的做法，他建議行政部門發指引，將禁足強檢的居民能得到入檢疫中心的相同待遇，能領取病假證明以保障收入。議員林振昇亦指，得知有被禁足工友需要以無薪假或年假來填補缺勤，認為政府應提供病假證明讓受影響居民可領取80%工資，又指臨近年關，質疑「（僱主）5日時間都唔能夠等？」亦批評僱主於此時裁走需檢疫的員工做法不道德。

香港理工大學專業及持續進修學院講師陳偉強直斥，港府無法堵塞外防輸入的漏洞，導致疫情流入社區，港府對此難辭其咎。他強調當局只有一句呼籲並不足夠，可向受影響僱主作補償，亦應向受影響的葵涌邨居民道歉並作出補貼。

勞工處回覆指，僱主不應基於僱員受「限制與檢測宣告」及強制檢測公告影響而將其解僱，否則或會構成不合理解僱，受影響僱員可向僱主提出申索。平機會表示，在處理查詢和投訴時必須遵守保密和需要知情的原則，不會評論個別個案。

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