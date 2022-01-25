逸葵樓確診日日有　傳再增約20病例　專家促再延長禁足圍封期

本地疫情爆發第5波，其中葵涌邨大爆發，已累計210多宗病例，邨內逸葵樓、映葵樓遭當局圍封5天，居民禁足無法上班上學。消息指，逸葵樓居民經強檢後，今日(25日)再新增至少20宗初步確診。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早在電台節目表示，逸葵樓為期5天的「禁足令」明日(26日)屆滿，但認為邨內現時有仍大量確診個案，不排除同邨居民會有接觸，有必要審視是否再延長隔離日數，及擴大圍封範圍，以免仍然有隱形患者造成傳播。

他強調，本港處於第5波新冠疫情的上升期，相信短期內確診個案會繼續增加，近日不少接受強檢的市民等候結果需時，認為政府要審視檢測能力，必要時考慮尋求內地協助。

本港昨(24日)增109宗確診個案，其中逸葵樓昨仍增27宗確診，目前共有16幢大廈的葵涌邨已累計210多宗病例，邨內疫廈數目增至11幢。截至昨早葵涌邨錄得約210宗確診及初確個案，逸葵樓累計148宗，約涉及過百單位、映葵樓49宗、雅葵樓3宗；曉葵、旭葵、春葵、百葵、翠葵、綠葵及芊葵樓則各有1宗。