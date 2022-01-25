立會18委員會選舉無競爭　連任議員擔任主席

隨着立法會大會已經召開，立法會各事務委員會今早（25日）亦舉行選舉主席、副主席的議程，較早前亦已公布有效提名。率先產生正副主席的為發展事務委員會，結果謝偉銓及劉國勳分別自動當選正副主席，其中劉國勳由梁熙提名，並由陳學鋒和議，劉亦再次連任此職位。

議員田北辰指下次首個會議已有4個議程，建議加長會議時間，議員李慧琼亦提出盡快討論各區重建、海濱建設及舊樓的議題。謝偉銓回應指明白大家的需要，會盡力配合議員的意見，他亦會與局方商討各項議題的時間表。

另外，保安事務委員會亦出現自動當選的情況，其中陳克勤成功連任主席，他由黃俊碩提名並得到陳振英和議，至於議會「新丁」黎棟國則擔任副主席，他由鄧家彪提名，而和議人為李梓敬。

本身在選舉委員會正副主席程序方面，候選人可以自我介紹政綱、接受提問等，但上屆就出現有議員濫用程序拉布。之後，上屆立法會通過修訂《議事規則》，列明立法會各委員會選舉主席程序方面，將會由立法會秘書處收到有效提名後再進行選舉會議，主席選舉需30分鐘內完成，否則休會。