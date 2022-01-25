葵涌邨夏葵樓錄逾10宗確診　圍封禁足至周五　逸葵樓禁令延長2天

葵涌邨大爆疫，邨內逸葵樓、映葵樓先後遭當局圍封5天，特首林鄭月娥今早(25日)出席行政會議前表示，「葵涌邨群組」至昨日(24日)已累計確診226宗，故決定擴大禁足範圍，邨內夏葵樓亦須接受5天圍封檢測，昨日為第1天，至本周五(28日)結束。此外，逸葵樓圍封原本至明早(26日)結束，但決定再延長多2天。林鄭又指，暫時不認為需要圍封葵涌邨其他大廈，但會密切留意疫情最新情況。

林鄭月娥表示，本港去年12月30日進入第5波疫情，過去3周病毒感染源頭來自機組人員，導致望月樓及跳舞群組，目前已受控，惟由檢疫酒店感染而導致的「葵涌邨群組」，和另一「寵物店群組」仍在擴散。

林鄭表示，明白葵涌邨受影響居民會不開心及感焦慮，希望市民理解，亦會加派人手進行配套工作，包括大廈清潔、膳食及熱線查詢，現時邨內有1,800多名工作人員。對於早前芊葵樓解除圍封令遲了數小時，林鄭解釋是當時收到化驗所指有可能確診個案，但後來發現屬其他大廈。她又指行動由房屋署高層作總指揮，不會政出多門，又指在多個部門調派人手，現時在葵涌邨檢測次數每日1.9萬次左右。

她舉例指，黃大仙豪苑有確診者有養倉鼠，有病徵後沒有接受檢測，至局方在污水檢測發現有病毒才找出確診人士，部門已加強污水採樣檢測工作，團隊會重點在高風險地區作污水採樣工作。她又強調，與內地是一家人，有需要時相信中央會提供協助。