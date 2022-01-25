小學跟隨中學復課要求　教育局：師生接種率達7成可全日面授課

港府趁第5波疫情爆發順勢推行「谷針大法」，除擴大「疫苗氣泡」範圍，要求市民於下月24日起進入食肆及公眾娛樂場所等設施，均需至少接種1劑新冠疫苗，日前亦停止幼稚園、中小學面授課。教育局昨(24日)向全港學校發通函，指小學將跟隨中學現行做法，若全校師生接種率分別達到7成，即可申請全校恢復全日面授課堂及相關活動；若個別級別學生接種率達標，亦可率先局部恢復全日面授課。

教育局表示，由於港府安排疫苗接種年齡已下降到5至11歲兒童，故參考中學現行模式，更新小學在本學年全日面授課堂及相關活動的安排。局方指出，5至17歲兒童接種中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗以1劑為達標，由內地研發的科興疫苗則以2劑為達標，若已完成接種其中1種相關疫苗逾14天的學生，達到全校學生人數的70%；以及已完成接種2劑疫苗逾14天的直接僱用教職員(包括教學及非教學人員)，亦達到全校直接僱用教職員人數的70%，教育局會按學校實際情況，讓有關學校為學生安排全日面授課堂。

另外，教育局又指為便利學生透過學校安排接種疫苗，教育局安排5途徑為學生接種，就復必泰疫苗，學校可安排5-11歲學生以團體預約形式到兒童社區疫苗接種中心打復必泰，12歲以上者可獲安排新冠疫苗流動接種站到校外展，或以團體預約形式到社區疫苗接種中心。為5歲或以上學生接種科興疫苗，可以透過 學校以團體預約形式到社區疫苗接種中心、學校以團體預約形式到衞生署轄下指定的學生健康服務中心等。如安排疫苗外展服務醫生到校，每次外展接種疫苗人數至少為150人。