涉前年將軍澳違禁聚令　「Lunch哥」裁定參與受禁羣組聚集罪成

外號「Lunch哥」的示威常客李國永，被指前年8月在將軍澳悼念墮樓科大生周梓樂期間違反禁聚令，他和一名62歲女子否認參與受禁羣組聚集，經審訊後，2人今早(25日)在觀塘法院被裁定罪成。裁判官劉淑嫻續准李保釋至2月15日候判，期間索取感化報告，同案女子則被判罰款2,500港元。

19歲被告李國永和62歲被告陳麗珍，各被票控一項參與受禁群組聚集。傳票控罪指，2人於2020年8月8日在將軍澳唐明街及唐俊街交界，無合理辯解而參與受禁群組聚集。

裁判官劉淑嫻今裁決時，指警員供稱案發當晚8時02分，看見到陳與1名女子在案發地點交談，其後李及1名男子加入討論，內容包括警察下班後亦不敢承認其職業，及政府處理方式不恰當等話題，當時4人相距1至1.5米，警員向4人發出口頭警告，惟直至8時10分，4人仍站在相同位置。

劉官指，警員作供清晰明確，雖然辯方質疑警員稱當晚8時10分山着同事拍攝現場片段，該片段旁白卻指拍攝時間為8時03分，但考慮到警員當時並沒有「對錶」，劉官認為不影響警員證供可信性，仍接納警員對事件過程的陳述。劉官又指，雖然警員沒有將案發時間抄寫在警員記事冊上，做法不理想，但警員其後在書面供詞補錄，此遺漏並非關鍵性。劉官另指，警員起初作供時，沒有提到4人曾在現場一起叫口號，其後才補充，劉官認為作供並非記憶測試，加上事發已久，有所遺漏亦可理解，不影響警員可信性。

案件編號：KTFS 6,7/2021