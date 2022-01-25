黑暴案外聘大狀成箭靶　遭旁聽師言語攻擊兼起底

2019年反對修訂《逃犯條例》中逾萬名涉案人士被捕，部分人被檢控並在法庭受審，律政司將部分案件外判予私人大律師擔任檢控官，結果該批大狀卻成「箭靶」，庭內庭外都被俗稱「旁聽師」的人士言語攻擊及起底。據了解，律政司刑事檢控專員楊美琪前日（23日）透過下屬向參與黑暴案的外聘大狀發電郵，表示律政司關注他們的人身安全，促他們遇上欺凌事件，立即知會刑事檢控專員辦公室，以採取適當的行動。

該電郵透露「最近發生有案件被告的支持者（即旁聽師）趁休庭或散庭期間，對檢察官或外聘大律師作出言語攻擊。此類事件引起對我們內部檢控官或外聘大狀人身安全的嚴重關注。為加強檢控人員的保安措施，如知悉任何此類欺凌事件發生，請立即知會刑事檢控專員辦公室的署理高級刑事檢控專員范凱琳，以便我們採取適當的行動」。

對於「旁聽師」的行為，終審法院首席法官張舉能⁮昨（24日）出席法律年度開啟典禮後會見傳媒指，法庭審理案件時需要安靜環境，而旁聽人士參加聆訊是有監督作用，上述原則十分重要，任何阻礙法官或令法官分心、不能專心一意審理案件的行為，甚至表達自己意見或有其他目的時，法庭會因應各類實際情況而實施不同手段，藉此保障法官專心一致地審訊，所以不能一概而論，需視乎法官自己的處理。