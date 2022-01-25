DSE報考僅5萬人創新低　自修生急跌13%

距離中學文憑試(DSE)4月22日開考約餘3個月，香港考試及評核局今日(25日)公布本年度DSE報考資料。今年報考人數再創DSE開考以來的新低，截至去年12月16日，僅錄得約50,064人報考，較去年52,131人減少3.96%，其中學校考生人數為43,032人，下跌2.18%，而應考自修生人數亦只有約7,032人，減少1,105人，比率大跌13.5%。

今屆DSE考生只有50,064人，是自DSE在2012年首度開考以來，報考人數最少的1年；考生報科組合的情況與去年相若，69.8%學校考生報考「4+2」即4個核心科目(中英數及通識)加2個選修科目；19.9%考生報考「4+3」。另外，有107人報考共8科，佔比約0.2%。

24個甲類科目中，除4個核心科目，科學教育(理科)仍然是較多人報讀，當中以生物科最多人報考，有13,014人，其次是化學科，有12,059人報考；歷史科今年有4,904人報考，較去年少6.34%，減幅大於整體考生下跌的比率。

至於乙類應用科目，有3,545人報考，41個科目中，「西式食品製作」仍然是最受歡迎，有495人報考，其次是航空學，有261人報考；創意廣告則無人報考。