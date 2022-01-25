霍家爭產案再押後至周四　法官指不希望下次開庭仍沒有實際進展

已故全國政協副主席霍英東家族第二代成員霍震宇偕兩名胞姐霍麗萍和霍麗娜，要求家族公司行使權利，回購南沙發展計劃部份權益之案件，今早（25日）於高院再訊。自上周二起經過各方多次申請把案件押後商討以訴訟以外方式解決爭議後，原告方指長房已接近達成共識，並已將相關文件交予二房三房，但各方仍需時間商討，故申請再將聆訊押後。法官陸啟康指不希望下次開庭時像今天一樣沒有實際進展，並希望各方可簽署具體文件確認其共識，故決定將案件押後至周四（27日）下午再訊。

代表霍震宇的大律師Clifford Smith今向法官表示，長房之間已接近達成協議，但仍須時間作最終協議，故要求再多一天商討。法官陸啟康表示明白本案需要有詳盡的具體協議，並希望下次開庭時，訴訟各方可在具體協議上簽名作實。代表霍震寰的資深大律師黃仁龍則指長房方面主要聚焦於有關如何處理霍英東基金的問題，且已將協議相關的文件交予二房三房，但仍要等候對方考慮，且亦需時收集各方的簽名以落實協議。

代表二房三房的大律師王則左稱，兩房人昨天已收到相關文件，但因有成員身在海外，故需時拿取指示。各方其後表示希望把案件押後至本周五，法官則指明白有霍家家庭成員希望案件可於農曆新年前完結案件，建議把案件先押後至本周四下午，萬一仍需押後一天可再作討論，仍可有望在周五完結。最終訴訟各方亦同意法官此建議。

原定會首先出庭作供的原告霍震宇今天繼續有到法庭，他依舊以「有進展」3個字回應傳媒所有提問，包括會否在農曆新年前達成共識及過年前會否與兄弟姐妹等家人一同食飯。

案件編號：HCA 92,274,275/2016