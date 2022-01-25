無交選舉申報書　兩名2020年立會選舉候選人遭起訴

廉政公署今日(25日)落案起訴2020年立法會換屆選舉新界西地方選區兩名屬同一名單的候選人，控告他們涉嫌沒有按照《選舉(舞弊及非法行為)條例》規定提交選舉申報書。其中一名被告為47歲報稱護士的趙寶琴，將於今午(25日)在觀塘裁判法院應訊；另一人為41歲報任巴士司機的王振霖，將於周五(28日)在同一法院應訊。

兩人同被控一項罪名，即沒有按照《選舉(舞弊及非法行為)條例》第37條，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》第38條。控罪指趙寶琴及王振霖涉嫌於2020年9月29日，作為上述選舉新界西地方選區同一份提名名單上的候選人，沒有按照《選舉(舞弊及非法行為)條例》第37(1)條及37(1B)條(經該《規例》變通)的規定提交選舉申報書。

上述選舉原定於2020年9月6日舉行，選舉事務處於提名期，即2020年7月18至31日期間，接獲二人就新界西地方選區的提名表格，趙及王分別為提名名單上第一及第二名候選人。該選舉其後按2020年8月1日生效的《緊急情況(換屆選舉日期)(第七屆立法會)規例》，根據該《規例》，《選舉(舞弊及非法行為)條例》適用於有關選舉，而「候選人須確保選舉申報書於自2020年8月1日起計的60日期間屆滿前提交。」換言之，候選人向選舉事務處提交選舉申報書的法定限期為2020年9月29日。

廉署一直因應各級公共選舉，推出多元化教育及宣傳活動，以推廣廉潔選舉文化。廉署為上述選舉編製「候選人填寫選舉申報書須知」，並透過選舉事務處寄發予所有候選人，及上載於廉潔選舉專題網站，提醒候選人必須在法定限期內提交選舉申報書以及在填寫時應留意的地方。