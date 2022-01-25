清潔工需到染疫高危地方工作　團體倡新冠肺炎列為職業病

新冠肺炎疫情嚴峻，葵涌邨更超過百宗確診個案，早前該邨有數十名清潔工人需送往竹篙灣隔離檢疫。有團體則批評疫情下工人屢屢「硬著頭皮」到染疫高危地方工作，但目前新冠肺炎卻仍然未列為職業病，工人一旦中疫或被隔離往往手停口停。

相關清潔團體又於今年1月10日以網上問卷及電話訪問形式就清潔消毒劑使用常識進行調查，結果顯示100名受訪人士，大部分人未達常識程度，近半受訪者不知道稀釋後的漂白水存放24小時後會失去消毒效力；更有受訪者誤以為酒精濃度愈高愈好，僅有43.4%受訪者答到70至75度濃度，具最強消毒效果。

此外，有80%受訪者不認識為金屬表面消毒僅限酒精，誤以為其他消毒劑包括滴露或漂白水亦可以。僅20%受訪人士了解使用酒精消毒時，僅適宜塗抹，以避免家居「搶火」危險。

清潔服務業職工會代表黃迺元表示，受訪者當中，30%是曾從事清潔行業，調查反映出清潔公司未有為工人提供足夠培訓，令受訪工友掌握正確消毒知識的比例依然偏少，最終會令工作環境有「假消毐」現象，難以遏止病毒傳播。

對於近日有清潔工被政府強制隔離檢疫，黃指事情存灰色地帶，「如工人最後未有染疫，是否可領取疾病津貼？」因此，他建議政府儘快修訂相關法例，並將新冠肺炎列為職業病，讓前線清潔工人可以無後顧之憂去抗疫。