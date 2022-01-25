八大上學年2643人退學創新高　理大佔518人

本港先後經歷社會事件及新冠疫情，觸發大規模移民潮。大學教育資助委員會(UGC)最新數據顯示，2020/21學年共有2,643人退學，較去年大升逾22.3%，創18年新高，其中學士生比例佔最多，達總人數逾85%。8間大學之中，仍以理工大學退學人數最多，有518人中途退學，香港大學、中文大學及城市大學均有超過400人退學；浸會大學飆升幅度最大，增幅達到37%，科技大學及港大亦升逾30%。

教資會每學年結束後，均會統計8間大學開辦的副學位、學士學位及研究院修課課程有多少學生中止學業。最新數據顯示，上學年八大修讀學士課程的人數為87,294人，較19/20學年微增427人。資料顯示，連同副學位、學士學位和研究院修課課程的學生在內，2020/21學年有2,643人退學，較對上學年增加約482人，升逾22.3%，是自2009/10學年以來新高；以相當於全日制學生人數定義計算，則是教資會有紀錄以來、近18年的新高。

上學年的退學人數中，以學士學位課程學生佔最多，有2,255人，較19學年的1,816人上升近25%，副學位課程亦有324人退學。理大最多人退學，退學人數有518人，當中346人為學士生，港大、中大和城大都有超過400人退學。

在八大之中，浸大學生退學人數升幅最高，由19學年的只有約164人退學，升至20學年的225人退學，增幅逾37%；科技大學則有270人退學，升約30%；港大退學人數亦上升逾30%。