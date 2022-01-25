七旬父追千萬養老屋業權案　父斥幼子：講大話唔使本

七旬翁在3年多前入稟高院控告2名兒子，指2人以1,115萬港元轉售由他出資購入、作為「養老屋」的將軍澳維景灣畔單位，形容他們「全無道義及情義」，要求法庭頒令兒子將業權交還予他。案件今（25日）在高院續審。幼子出庭作供，直指父親「搵幾多賭幾多」，強調物業是兩兄弟揀選及夾份供款。父親極力否認，厲聲向他說「講大話可以唔使本㗎喎你吳宇光！」期間更重提舊事，指幼子曾舉報他騙取長者津貼和禁錮他。

原告是現年約73歲吳國樑，被告是他的2名兒子吳宇軒（38歲）及吳宇光（36歲）。原告接受被告代表大律師盤問時重申，2009年買維景灣畔單位時，已多次口頭及傳訊息提醒2名被告業權不屬於他們，不可轉賣，否則後果自負。

原告又說，1996年發生金融風暴，令他當時的賣車生意銳減，因此在同年6月，出售又一居單位套現，並否認他嗜賭，或曾在破產期間去澳門賭錢。不過法官指出，1996年本港樓價仍在攀升，至1997年末金融風暴才開始。原告解釋，他的生意對經濟敏感，風暴未發生，生意已下跌。

幼子吳宇光作供時則稱，2009年外婆給兩兄弟100萬港元「上車」，兩兄弟及母親於是一起睇樓，並睇中維景灣畔單位，當時原告不在場。他們買下物業後，兩兄弟每月約9,000港元供樓。作供期間，幼子哽咽道，母親習慣靠綜援過活，她不想兄弟花費，拒絕讓他們交家用，但他堅持每年母親節、生日或收到花紅時，都會「突擊畀少少零用」，又形容母親「一生以來最信任嘅人係我」。

原告沒有律師代表，他盤問幼子時，質疑幼子「講大話」，重申單位是原告及妻子挑選及供款。他又花不少篇幅，質問幼子過往的行為。他指，2018年幼子把原告揸的士的紀錄交給社署，舉報他騙取長者生活津貼，署方調查後裁定投訴不成立。同年幼子曾終止屬於原告的將軍澳海天晉單位的智能卡，令原告形同禁錮53天。幼子否認禁錮指控，但承認曾向社署舉報，指出執屋時發現相關紀錄，覺得這是十分不義的事情，並提及父親曾把兄弟的電話交予傳媒，他們自此就經常接到不明來電騷擾。

案件編號：HCA 1615/2018