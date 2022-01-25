人力委員會下月4日召開特別會議　討論取消強積金對沖

具勞工界背景的議員陸頌雄在無競爭下，再次當選人力事務委員會主席，至於副主席一職，則由林振昇自動當選。陸頌雄在會議後表示，希望取消強積金對沖相關法例的審議，可順利在本屆政府任期內通過並盡快落實。

陸表示，會上有不少議員提出希望在下月4日的特別會議上，可同時討論在疫情下的勞工權益保障。他指特別在葵涌邨居民需要接受政府強制隔離令，關注局方會否向受影響居民發放病假紙，方便他們可向公司申請病假津貼。

他亦希望勞工處澄清有關勞工法例及確認打工仔權益，包括僱主不應要求僱員以年假及勞工假，替代需要隔離的日子，更不能借此解僱工友。故已邀請勞福局、食衞局及平機會出席下月4日的特別會議。

會議期間，多名議員關注疫情下有大廈被圍封強檢，僱員未能上班，導致失去薪金或被解僱的問題，希望在下次會議時討論相關僱傭議題，陸指會加插相關議題，並邀請當局官員出席會議，當日會議亦會討論取消強積金對沖事宜。

在福利事務委員會方面，陳恒鑌及鄧家彪分別在無競爭下，當選正副主席。至於楊永杰逾期加入委員會的申請亦在未有反對下獲批。田北辰要求盡快召開特別會議，交代童樂居虐兒及監管事宜，他不明白為何事件已拖延逾月。狄志遠亦指童樂居事件有需要向公眾交代，同時他關注社福機構被縮減1%資助的事宜。

在政制事務委員會上，周浩鼎成功連任主席，而新進議員李浩然則當選為副主席。議員張國鈞提出需檢視立法會的選舉情況，而狄志遠及葉劉淑儀則關注地方行政失去區議員運作事宜，希望了解政府未來的安排。