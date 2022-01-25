童樂居虐兒事件令人憤怒　議員促檢視監管制度

「童樂居」變「童虐居」令社會嘩然！立法會福利事務委員會主席陳恒鑌表示，今日（25日）和其他關注童樂居虐兒事件的同事會見勞工及福利局副局長，要求當局盡快向公眾公開調查報告，需跟進監管制度和社福機構的牌照情況，並非在交報告後就不了了之。他又要求在福利事務委員會上召開特別會議，討論童樂居虐兒事件。

鄭泳舜表示，在提交調查報告外，政府亦應責成勞福局及社署找出監管社福機構的漏洞，認為至今已發現有35名兒童受虐，虐兒絕非單一事件。他要求局方檢視童樂居是否應繼續受到政府資助，以及交代居住在童樂居的兒童將何去何從。

議員葛珮帆批評香港保護兒童會虐兒絕對不能接受，事件令人憤怒。她擔心現時仍住在童樂居的兒童情況令人擔心，由於政府已指派社署員工進駐，她要求政府確保兒童受到照顧。

對於有市民反映應關閉童樂居，將受影響兒童搬遷到另人兒童機構，她指政府未有能力如此執行，顯示香港看管兒童機構不足。她認為政府不單應考慮取消童樂居的牌照，要求保護兒童會整個管理層道歉和更換外，更應藉此引入更多相關機構，強調保護兒童是政府及香港每一個市民的責任。

另外，福利事務委員會副主席鄧家彪表示，不排除會有更多童樂居的職員被捕，而調查報告將於今日完成並提交特區政府，他對此表示高度關注，希望政府能向市民公開報告，兒政府亦應就報告作出回應。他已要求福利事務委員會召開特別會議討論事件，並促保護兒童會高層出席會議。他又呼籲保護兒童會在事件上要對得住兒童、市民和良心，應主動匯報其他院舍的工作和情況，令大眾安心。

本身是社工的議員陸頌雄對事件感到痛心，他擔心在其他院舍亦有類似虐兒情況發生，要求政府須加強監管其他兒童福利機構。