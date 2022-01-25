港大推頂尖運動員入學計劃　以體育成就為首要遴選條件

香港大學將於下學年推出「頂尖運動員入學計劃」，以運動員的體育成就表現作為首要入學遴選條件，而公開試成績則並非首要考慮，鼓勵更多現役或退役的傑出運動員入讀。港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅今日(25日)表示，計劃取錄至少5名運動員，他們可入讀文、理、工商管理及社會科學4個學士課程，入讀後再選擇自己的主修及選修，亦更有彈性分配時間在學習及訓練上。

嚴表示，港大現有「精英運動員推薦計劃」，鼓勵優秀運動員在學業及體育事業發展，有關計劃會考慮運動員的運動及學業成績，近3年每年透過計劃取錄約20多名運動員，下學年計劃仍會進行。

下學年首推的「頂尖運動員入學計劃」，首要考慮運動員的體育成績及表現，而非學業成績，望令運動員在體育以外，入學後有更多方面的發展。嚴指，由於上述4個課程，為以往較多運動員選擇，加上屬「大類收生」，學生入讀後可根據其興趣等選擇主修，更有彈性。

嚴續指，大學就此計劃會成立遴選委員會，以挑選及面試合適的運動員，當中嚴會擔任主席，委員包括運動中心總監、學生事務長、2名學院教授及2名體育界人士，以評估運動員的體育成就、面試表現，以及入學後能否平衡訓練及學業。有關計劃在即日起接受報名，有意者需經香港體育學院或其他體育協會提名及遞交申請。

嚴補充指，現階段計劃取錄至少5人，但名額不設限制。頂尖運動員的定義為，曾出戰奧運、亞運、世運及亞洲錦標賽等，並獲得優異成績的運動員。港大體育發展經理盧嘉琪表示，大學會為運動員提供學業及訓練上的支援，大學亦有一個專門為運動員及大學校隊而設的訓練場地，有專家為他們指導，讓他們在課後有訓練的地方。

曾代表香港出戰2012年倫敦奧運女子100米賽事的田徑運動員、畢業於港大文學士的方綺蓓指，當時正就讀二年級想出戰2012年奧運，她就與校方持續溝通，安排她可以在一學期修讀7至8科，有時教授亦會在功課上交予彈性，讓她專心準備及參加奧運，亦只須延遲半年畢業，平衡運動與學業。