青少年接種復必泰後3周打第二針　患心肌炎風險增逾7倍

香港在去年6月開始，為12至17歲青年接種由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗，很快發現他們在接種後有心肌炎及心包炎問題，其後當局把兩針改為一針。香港大學醫學院專家今(25日)發表相關研究成果，指出若青少年如果在第一針3星期後接種第二針復必泰疫苗，患心肌炎的風險，較接種一劑疫苗高出7.11倍。

香港大學藥理及藥劑學系系主任黃志基指出，大部分人出現心肌炎，皆是在接種第二劑的14日內，且情況並不嚴重，當中並沒有人需入住深切治療部，或是死亡。問及青少年是否需要接種3劑疫苗，黃指出外國有不少研究顯示，接種疫苗的劑數愈多，感染後重病的機會愈少。

兒童傳染病科顧問醫生關日華表示，截至去年10月18日，有22.4萬青少年接種了第一劑疫苗，及16.3萬青少年接種了第二劑疫苗，當中有43人因心肌炎住院，其中36人是接種第二劑後發生（每10萬人中22.15人）。即如於接種第一劑復必泰之後三星期後再接種第二劑，接種第二劑後的相對風險估計是第一劑的7.11倍。

他又提到，近兩年治療了不少患有新冠肺炎的孩子，部分人在出院後仍出現後遺症，有運動健將「行樓梯都氣喘」，亦有人失去味覺約9個月，認為市民應了解接種疫苗的風險。

香港大學兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強則提到，由於香港有緊密疫苗監察制度，港府在去年9月中開展新策略，青少年由打兩針變成打一針，其後情況有明顯改變，實施新策略後接種疫苗的2.2萬青少人中，完全沒有心肌炎個案出現。葉認為，若讓青少年接種兩針復必泰疫苗時相隔3個月，可減少發生心肌炎的風險。