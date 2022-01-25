警西貢掃毒檢2000萬元海洛英拘1男　揭閒置舊車闢臨時儲存倉

警方掃蕩毒品禍害不遺餘力，昨日(24日)再循線在西貢南圍路一帶進行反毒品行動，共檢獲約14.82公斤、市值約2,080萬港元的懷疑海洛英，並且拘捕一名涉案男子。被捕人士將被暫控2項「販毒」罪，案件明日(26日)提堂。警方指出，案中毒販利用長期閒置停車場的舊車充當臨時毒品倉，呼籲市民對類似情況多加留神，如發現可疑情況，請即作出舉報。

毒品調查科根據線報及經深入調查後，昨傍晚約6時突擊搜查西貢南圍路一村屋單位，期間在屋內制服一名姓鄭(42歲)男子，從其房間起出27塊、共重約10.26公斤的懷疑海洛英磚，以及一批毒品包裝工具，隨即以涉嫌「販運危險藥物」將他拘捕。探員及後將鄭男押解至其住所附近的露天停車場，徹底搜查他停泊在該處的陳舊私家車，再在車尾箱發現12塊、共重約4.56公斤的懷疑海洛英磚。

毒品調查科高級督察陳熾華表示，全案檢獲的毒品總值約2,080萬港元，相信行動已成功阻截大批毒品流入本地市場。被捕男子報稱汽車維修員，他現正被扣留調查，稍後將被暫控2項「販毒」罪，案件明日上午於觀塘裁判法院提堂。

陳續指，警方留意到案中毒販會使用停泊在停車場、並非經常使用的舊私家車作為臨時毒品儲存倉，相信是藉由不起眼的車輛作為掩飾，以便從事販毒活動。警方向市民及停車場業界作出呼籲，如發現有私家車長時間被棄置或閒置在停車場內，而又不時有可疑人士靠近，請與警方聯絡。根據《危險藥物條例》，販毒屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。