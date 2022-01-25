發表損國安言論被扣押　鄒家成再申保釋被拒

社運人士鄒家成因參與前年民主派35+初選，涉違《港區國安法》被控串謀顛覆國家政權罪，自去年6月准保釋候訊後，於本月12日被警方國安處拘捕及後押解上庭，鄒被指違反保釋條件而遭取消保釋。鄒今早（25日）再被解押往西九龍裁判法院提訊，在重新被捕後第3次申請保釋，惟遭國案法指定法官、署理總裁判官拒絕。鄒將於2月4日再被帶上庭覆核申請，他在庭上透露屆時將是最後一次就此案申請保釋覆核。

被告鄒家成（24歲）被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。同案被告還包括戴耀廷、區諾軒及趙家賢等共47人。

鄒於去年6月22日在高院法官杜麗冰席前獲批保釋，當時保釋條件為5萬港元現金擔保、其胞姊5萬港元人事擔保、交出所有旅遊證件、宵禁令、每日到警署報到、不得直接或間接在公眾平台，發表可能視為違反國安法的言論、不得直接或間接組織、參與或任何級別的選舉、不得直接或間接以任何方式聯絡任何外國官員及領事等人，以及不得接觸初選案的控方證人。

本案仍處於裁判法院聆訊階段，等待進行交付高院程序。現時獲准保釋的被告共有14人，包括楊雪盈、劉偉聰、呂智恆、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來、李予信、余慧明、陳志全及黃子悅。

案件編號：WKCC 813/2021