抗疫不力　政府不滿率高達60% 　民生經濟狀況滿意率大跌

有民調結果顯示，民生及經濟狀況的滿意率大幅下滑。

政府抗疫不力，導致第5波疫情爆發，民怨沸騰。最新民意調查結果顯示，受訪者對政府的不滿率為60%，較上月上升4個百分點，而滿意率僅得20%，較上月下跌5個百分點，更創2021年5月以來新低，而對民生及經濟狀況滿意率跌幅最大，負45個百分點。

香港民意研究所於本月17至20日，以電話訪問1001名18歲以上本港居民，發現只有20%的受訪者表示滿意政府，較上月調查下跌5個百分點，亦是2021年5月以來新低；而對政府的不滿率則上升至60%，亦是2021年6月以來新高，滿意率淨值則為負39個百分點，較一個月前下跌8個百分點。

對政府的信任程度方面，信任比率為36%，較上月調查下跌3個百分點，為2021年9月以來新低，不信任比率則有49%，信任淨值為負13個百分點。

至於市民對社會狀況的滿意率，無論是政治、民生以及經濟狀況，都錄得下跌。市民對現時政治、民生及經濟狀況的評價，最新滿意率淨值分別為負29、負37及負45個百分點。民生及經濟狀況的滿意淨值相比一個月前顯著下跌，民生滿意率下跌9個百分點，而經濟狀況的跌幅更高達21個百分點。