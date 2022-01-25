上海今晚起開放當地港澳人士預約打加強針　最快明起接種

上海市疫情防控工作領導小組辦公室周二（25日）發布信息，該市於當晚8時起，開放讓當地18歲及以上港澳人士登記預約接種新冠疫苗加強針，以及3至11歲港澳人士登記預約接種新冠疫苗，並於周三（26日）開始打針。

完成接種國藥、科興滅活疫苗，或康希諾腺病毒載體疫苗滿6個月的18歲及以上人士，可接種與之前相同的一劑次加強針。自願接種新冠疫苗且符合條件、在上海的港澳人士可通過「健康雲」應用程式等在線登記預約接種加強劑，攜同填報時登記的有效證件在約定時間前往預約的接種門診打針。70歲及以上人士接種時，要由家屬或志願者陪同。這次港澳人士打加強針按照前兩劑次相同計費原則接種。

另外，在上海的3至11歲港澳兒童可憑公安部門發出的港澳居民居住證、港澳居民來往內地通行證，通過「健康雲」平台在線預約登記，登記時須同時提供家長或監護人姓名、證件號碼及聯絡方式等相關資料。兒童在家長或監護人陪同下攜證件前往預約登記點，現場出示「接種條碼」並簽署《知情同意書》後，可按工作人員指引打針。