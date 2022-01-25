57%受訪者指禁聚令太緊　研究員斥政府追求清零損經濟

有機構在政府收緊防疫措施後進行民意調查，發現仍有接近60%的受訪者認為禁聚令太緊和不應設禁聚令。有研究員認為政府若只追求清零，本港經濟將無法再承受後果，又指部分被圍封屋邨的居民手停口停，政府應向他們提供補貼。

香港民意研究所於1月17日至24日，以電郵接觸5043名12歲以上本港市民，了解他們對禁聚令的看法。調查結果顯示，仍然高達57%的受訪者認為不應設任何禁聚令，同樣有57%的受訪者認為現行的禁聚令太緊。

中科監察研究員潘麒智認為抗疫兩年多，政府仍然一味追求清零。社會已經投放過多資源。她估計年初四放寬防疫措施的機會很微，中小企大受影響，即使政府再派發防疫抗疫基金，亦會對庫房造成負擔；社會上不少聲音提出應與病毒共存，若只追求清零，本港的經濟不能無了期承受打擊。她促政府重新調整抗疫方法，讓市民和政府都能承受抗疫成本。她指出，不少外國的疫情已經進入尾聲，港府的防疫措施亦應該與時並進。

對於政府圍封大廈數天的做法，她批評因政府抗疫把關不力，才導致社區爆發，而不少市民因為圍封而手停口停，失去收入。她指並非所有市民都如政府高官一樣可以坐在辦公室便薪高糧準，期望政府能為被圍封的市民提供經濟補助。