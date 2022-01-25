今增124確診　包括93宗本地個案　葵涌邨累計276人染疫

新冠肺炎疫情未止，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(25日)新增124宗確診個案，包括31宗輸入病例，其中21名患者為印度抵港船員；其餘93宗屬本地個案，當中53宗相關病例，包括葵涌邨居民及訪客等，其中15人為逸葵樓居民及1名保安，映葵樓佔4人，夏葵樓有10人，而旭葵樓、翠葵樓及雅葵樓各一，葵涌邨至今累計276人染疫；另有6宗源頭不明。今日錄得約70宗初步個案。

張表示，截至本日下午3時，葵涌邨累計276人屬確診及初步個案，當中，逸葵樓有184人感染，涉及120個單位；映葵樓有64人感染，涉及43個單位；雅葵樓有4確診人士，涉4單位；夏葵樓有13人，涉及5單位；芊葵樓有1人；旭葵樓有2人，涉及2單位；翠葵樓有2人，涉及2單位；綠葵樓、昌葵樓、曉葵樓、碧葵樓及百葵樓各1人中招；春葵樓亦有3人染疫，涉及3個單位。

至於大窩口邨方面，富強樓有3個環境樣本驗出病毒，位置包括洗手間、去水位等。今日確診個案有1人於荃灣花園榮華閣居住，目前源頭不明，但與早前1名確診者(個案編號：13340)屬同一大廈，2人均居於高層5號單位，懷疑有垂直傳播，部門將會到場調查。張續指，黃大仙鳳凰新村髮型屋再多2名員工及顧客確診，目前累計3宗個案，均驗出L452R變異病毒，呼籲曾到訪的人士做檢測。

其餘5宗源頭不明個案患者，包括元朗「Grand YOHO」第2座1名男住戶，他於觀塘「One Pacific Centre」從事會計，最近從上海返港，本周日(23日)開始發燒，相信本地感染機會較大；粉嶺嘉福邨福安樓1名居民(個案編號：13287)中招無源頭，於屯門黃金海岸游艇會任職司機。

威爾斯親王醫院1名護士確診無源頭，居於筲箕灣；黃大仙上邨達善樓1名退休人士不明染疫，帶L452R變異病毒，當局相信黃大仙很大機會有隱形傳播鏈，曾到黃大仙區的市民應檢測；另有1名29歲源頭不明女患者，居於葵旭苑安葵閣，近日因發燒求醫而發現中招。

此外，何文田恒生銀行1名員工確診，他居於白石角雲匯1座。至於有關部門於大埔林村至屏朗花園一帶污水病毒驗出病毒，張竹君呼籲附近居民做檢測，政府亦會縮小檢查範圍，並於附近民居設立檢測站。