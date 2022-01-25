一被告居葵涌邨強檢樓宇　非法集結案腰斬4月重開

2019年8月25日荃灣遊行演變成暴力衝突。3名男子被控當日參與非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器，案件昨日（24日）在西九龍裁判法院開審，但由於其中一名被告居住在葵涌邨其中一幢納入強制檢測的大廈，又暫未清楚該幢大廈會否需要被圍封，裁判官黃士翔決定將審訊暫停，押後至今天（25日）下午再訊。裁判官今決定將案件排期4月19日重新開審，預計屆時將由另一位裁判官審理。

3名被告依次為陳港榮（21歲、建築工人）、岑子軒（24歲、工程助理）和葉仲德（23歲、工程助理）。他們被控於2019年8月25日，在荃灣眾安街近沙咀道參與非法集結。岑另被控管有一個可發出雷射光束的裝置。

居住在葵涌邨的第三被告葉仲德今天沒有到庭。據了解法庭今早致電予他，要求他不要出席聆訊。裁判官黃士翔甫開庭便指，考慮到葵涌邨現時的情況，即使堅持續審亦有機會要中途腰斬，倒不如另訂審期，屆時重新開審。控辯雙方表示同意，裁判官遂將案排期於4月19日再開審，預計需時7天，將會傳召4名控方證人及3名辯方證人，期間准許3名被告以原有條件繼續保釋。

案件編號：WKCC 3293/2021