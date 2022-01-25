政Whats噏：中委洩密難追究　民主黨冇方法應對？

羅健熙話依家好難交代有乜嘢方法去處理中委洩密問題。

民主黨紀律委員會早前去信中委會，指有人外洩紀委會就調查該黨副主席梁翊婷、黨員蘇逸恒同元老李華明違黨紀投訴嘅建議，批評係違反會員行為守則，傷害會員之間信任同黨聲譽。該黨主席羅健熙今（25日）被問及事件時都話，該黨已被中委放風問題困擾多時，但就只含糊其辭未能交代有效應對方法。

羅話有唔同消息流出係令人感到好遺憾嘅事情，但連紀委會畀中委會嘅信件都洩漏，形容情況極之唔理想，中委會要嚴正檢視情況。佢又話放風嘅情況一直困擾該黨，認為需要有效處理，無奈指「如果個問題容易處理，就唔會一直延續住咁長時間」。

至於可循咩方法搵到放風者及如何追究，佢就話現時好難交代有何方法處理，而要追查邊個放風亦好困難，需要再同中委及會員傾吓，希望大家可為黨着想。

事緣梁翊婷同蘇逸恒喺未經批准下，以個人身份支持去年立法會選舉候選人潘焯鴻，而李華明就以社工身份支持社福界候選人狄志遠，而遭其他黨員向紀委會投訴。紀委會早前建議，革除梁及蘇黨籍，同凍結李華明黨籍半年建議。

不過，消息喺中委會會議後即被外洩，惹起李華明不滿。紀委會就事件去信中委會，批評中委會「沒有秘密可守」唔係放任嘅藉口，要求中委會積極採取有效措施，確保所有中委都認真對待保密責任。