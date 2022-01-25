記者會無戴口罩　林鄭稱為清晰表達訊息　學者斥死撐難服眾

學者斥林鄭月娥有關不戴口罩的解釋是文過飾非。(黃偉邦攝)

特首林鄭月娥過去出席多場記者會時均除下口罩，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇早前指專家及領袖應以身作則佩戴口罩。林鄭今早(25日)見記者時解釋原因，指是為了清楚向公眾傳達訊息，是履行特首職責。不過，有學者批評她「死撐」，只是文過飾非，在防疫期間難服眾。

林鄭今被問及事件時解畫，指是經過深思熟慮的決定，只有在與傳媒對話及通過傳媒與市民對話的時候才不會佩戴口罩。她表示市民需要清楚接收訊息，甚至需要感受其情緒。

她舉例指去年8月疫情受控，故當時對外說話時較放鬆及開心，現在非常嚴肅因很擔心。如她佩戴口罩，市民就未能看到她的情緒。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為林鄭不應以傳達訊息為由，而不佩戴口罩，強調各行業的演講人士都會注意防疫措施，她亦不應例外。

他批評林鄭作為「壞榜樣」，最令人反感更是有專家指出問題時仍「死撐」，未考慮風險，今次的解釋只是文過飾非，予大眾感覺剛愎自用。他又斥林鄭在評論參與「洪門宴」官員，但防疫意識薄弱，亦難以服眾。