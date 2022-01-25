政Whats噏：赴洪門宴4議員重返立會　陳仲尼邱達根稱會更謹慎

因出席「洪門宴」同確診者同場被送到竹篙灣檢疫中心嘅4名議員，包括邱達根、陳仲尼、陸瀚民同洪雯，由於檢疫期縮短，早前都陸續離營。佢哋今日（25日）都現身立法會，陳仲尼同邱達根就一齊出席財經事務委員會，佢哋都話明白身份改變，經過今次事件後會更加謹慎。至於洪雯就話依家已進入狀態，亦一直有留意議會情況。

邱達根就話隔離營上網都做到好多嘢，大部分時間都喺開會，有時都會睇吓戲同埋同屋企人視像通話，但佢就話周末冇得做運動就比較唔慣。而經過今次事件之後，明白自己有新嘅職責，始終同以前唔同身份，處理事情上會更加小心。

陳仲尼都話喺隔離營入面都上到網，亦都有參與各項會議，仲話立法會大會有即時轉播功能，自己都有盡責任去聽返。佢都提到自己返到屋企之後有做到防疫要求。至於洪雯就話自己一早已經進入工作狀態，喺營入邊都有留意議會情況，亦都做咗好多嘢。

而有份入隔離營嘅陸瀚民，早前就喺社交平台提到隔離營裏面嘅熱線電話打唔通，溝通情況唔係咁理想。不過，佢今日都有返立法會出席會議，仲特登打埋第3針先返去，睇嚟佢防疫意識經過「洪門宴」事件後有所提高喇！

至於近日有專家就話如有需要可戴2個口罩，今日主持衞生事務委員會會議嘅主席張宇人，就被發現佢除低口罩時，原來佢都「打孖上」戴咗2個口罩，真喺以防疫為重喇！

今屆議會雖然增至90席，但有20名議員曾出席「洪門宴」，最終16人經勸喻下暫時唔好返立法會，改留家中睇大會直播，至於剩餘嘅4人就留喺營內睇直播。