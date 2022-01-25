涉太古城「私了」咬耳男　6男子3月再訊

無業男子陳真於2019年11月在太古城中心外持刀傷人、並咬甩前區議員趙家賢耳朵。陳在施襲後疑遭人圍毆「私了」，被打致受傷倒地。警方事後再就當日的事件拘捕6名男子，指他們涉嫌與他人一起傷害陳真及參與暴動，案件今（25日）在東區法院提訊，各人暫時毋須答辯，案件押後至3月15日再訊以待將案轉介區域法院的文件。其中4人須還押候訊，2人則分別獲准以現金10至20萬港元保釋。

6名被告依次是張潤鋒（25歲，咖啡師）、容志強（32歲，侍應）、鄭朗穎（25歲，文員）、高縫（61歲，律師樓文員）、徐俊傑（20歲，學生）及鍾志宏（36歲，無業），同被一項暴動及蓄意傷人罪。控罪指他們於2019年11月3日，在太古城中心2期北座西門外，與其他人參與暴動；及同日同地非法及惡意傷害陳真，意圖對其身體造成嚴重傷害。另張潤鋒再被控一項抗拒在正當執行職務的警員罪，指他同日在太古成2期一店舖外抗拒警員19984及督察18533。而容志強則再面對一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他同日管有一支伸縮棍。除高縫及徐俊傑外，其餘4名被告均須還押。高須以20萬港元、其妻人事10萬港元擔保，徐俊傑則須以10萬港元、其姊人事1萬港元擔保。2人均須遵守不得離港等保釋條件。

就當日之事件，本案事主陳真被控蓄意嚴重傷害趙家賢及一對夫婦，及普通襲擊上述女事主的堂姊，早前在高院受審後被裁定全部罪名成立，被下令還押至2月9日判刑。

案件編號：ESCC 200/2022