網上發刀具照圖恐嚇　前區議員何惠彬罪成

已辭職的前元朗區區議員何惠彬，在2020年3月於其個人facebook頁面發文，稱收到街坊投訴有人在天水圍天耀邨內聚賭，計劃到場「掃場」，並附上一張刀具照片。何否認一項企圖刑事恐嚇罪後受審，今日（25日）在屯門裁判法院被判罪成。裁判官施祖堯指出，若被告只於貼文中揚言要掃蕩賭檔，固然可以，但他接下提及「未諗好帶乜，棍棒刀鋸我都有」，更附上刀照，這些工具可用於傷人，結合貼文中「得罪」、「今鋪過玩大」等字句，推論被告有意恐嚇他人會使其受傷。被告准續保釋至2月8日候懲，期間為他索取社會服務令報告。

31歲被告何惠彬，被控於2020年3月21日，在香港企圖威脅他人會使其人身遭受損害，意圖使他人受驚。裁判官裁決指，被告聲稱張貼刀照是要暗示自殘，因為他有責任解決天耀邨聚賭問題，但是該些聚賭人士亦是有份投票給他的街坊，故他身困兩難下萌生自殘念頭。惟被告說法自相矛盾，如果他想跟街坊和平解決問題，毋須提及「棍棒刀鋸」等傷人工具，應該將想法寫得直截了當，好讓街坊明白。相反被告發布掃蕩的時間及地點後，提到傷人工具、張貼刀照及提醒街坊注意人身安全，結合貼文中其他字句，裁定被告有意恐嚇他人。

辯方求情指，被告很早已立志從政，自大學畢業後，曾為前立法會議員曾鈺成及梁耀忠擔任議員助理，又加入街坊工友服務處。後來他成功出選元朗區區議員，至去年7月辭職。辯方逐指，被告犯案出於一個好的心願，只是用錯方法，他已不是區議員，故沒有重犯機會，冀法庭考慮被告背景，能夠判處其社會服務令。裁判官把案件押後判刑，但明言一切判刑選擇都有可能。

案件編號：TMCC 1376/2021