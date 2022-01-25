政Whats噏：遙距會議新指引　禁重蹈郭偉強揸車開會覆轍？

立法會上周三（19日）通過決議可採用Zoom視像會議平台進行立法會或委員會遙距會議，立法會秘書處今日（25日）發出最新指引，當中提到開會須留在固定位置，是否暗示議員唔好再好似郭偉強咁邊揸車邊開Zoom？

議員參加遙距會議，須在其配備鏡頭、麥克風同揚聲器嘅裝置如筆記簿電腦、智能電話等上安裝Zoom，並喺相關裝置上執行最新版本嘅Zoom，以便「虛擬背景」功能。每次進行遙距會議前，會議ID、密碼同邀請連結將以限閱電郵方式發送畀議員，並須於預定開始時間前30分鐘親自登入會議，同時需要顯示其樣貌。

喺會議期間，議員應使用其中文全名作為Zoom上顯示名稱，讓立法會主席或委員會主席或主持會議嘅任何其他議員在會議期間易於識別身份。

另外，上年1月14日用zoom舉行嘅立法會房屋事務委員會中，多名議員畀人捉到疑似喺車內開會，其中工聯會議員郭偉強雖以立法會為虛擬背景，但期間卻出現疑似倒後鏡、平安符及車頭掛口罩，更出現佢扭軚嘅畫面，一度惹起爭議。

可能為咗杜絕類似情況再發生，新指引寫明所有參與遙距會議人士須留在適當安靜嘅固定位置，該位置須有穩定互聯網連接，如在智能電話 上 使 用 Zoom ， 應將屏幕方向設定為 橫 向 模 式 。

至於不同界別議員須用不同顏色嘅虛擬背景，3款不同顏色背景即橙色、綠色及紫色會分別提供予選舉委員會議員、功能界別議員及直選議員 。

會議上，有意發言議員須使用Zoom「舉手」功能示意，而麥克風只會在主席指示下開啟。如議員有意提出規程問題須使用 Zoom「舉手」功能並透過「聊天」功能向主席或相關秘書發送訊息示意。進行表決時，議員須於屏幕上清楚顯示其樣貌及舉起嘅手，而議員可使用Zoom的「舉手」功能向主席示意，要求進行點名表決。