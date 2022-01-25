涉煽惑攻擊美心港鐵電視發射站　無綫前員工受審

一名曾於無綫電視（TVB）任職之男子，涉嫌於2019年9月至11月期間，在網上連登討論區發佈貼文，呼籲示威者損壞港鐵站閉路電視、「大裝修」美心食品、「狙擊」TVB藝人、杯葛TVB廣告客戶及「火攻發射站」等。他否認3項煽惑他人刑事毀壞罪，今天（25日）在觀塘裁判法院受審。拘捕警員供稱，被告當日被捕後，在警誡下承認3個涉案連登帳號屬於他，警員檢視他的手提電話時，亦發現已登入連登帳號。案件明續審。

26歲被告張建華，報稱技術員，他被控於2019年8月9日、11月14日及11月19日，分別非法煽惑其他不知名人士，無合法辯解而摧毀香港鐵路公司的閉路電視、美心麵包店、商店、餐廳或業務、及電視廣播公司的發射站。

事發時任警員、現職公司註冊處註冊主任的證人劉百龍供稱，他在2020年9月15日隨隊到天水圍區參與一場拘捕行動，由當日清晨5時許開始，在天水圍區觀察及沿途跟蹤被告，直到約早上7時許被告抵達將軍澳港鐵站外的TVB穿梭巴士站，便上前截停被告。劉供稱，當時他手持委任證及表明身份，惟被告初時大聲講粗言穢語及擺動身體，被告其後又拿出手提電話及關機。他着被告「唔好搞電話」，並依「煽惑他人刑事毀壞罪」拘捕及警誡被告，被告在警誡下承認涉案3個連登帳號均屬於他，其後在警方要求下解鎖電話，警員6992檢視後，發現被告手機當時已登入連登帳號。

劉供稱，當時被告承認持有連登帳號「簡兒老公」、「X（粗言穢語）黑警全家」及「黑警死全家X」，被告其後被帶回將軍澳警署，及進行警誡錄影會面。控方於庭上播放錄影會面，在片段中，劉查問被告，指上述3個帳號在討論區發文，呼籲人用激光或噴漆損壞港鐵的閉路電視，又指美心食品「黑心」及呼籲「大家繼續罷買同大裝修」，亦有貼文呼籲「狙擊」TVB藝人、杯葛TVB廣告客戶及「火攻發射站」，被告在警員查問下，表示不肯定是否自己發文，亦不清楚發文目的，又指「連登啲人不嬲都係講下笑，唔會認真」。

案件編號：KTCC 1334/2021