檢疫人士眾多致混亂　有人完成疫監仍未獲安排出營

本港爆發第5波疫情，大批市民因被列為緊密接觸者而須到檢疫設施「坐疫監」，引發混亂。繼東網報道過有70多歲長者被誤認作30多歲女子，在檢疫期間多次通知她完成「疫監」須離營之後，再有檢疫人士原本今日(25日)離營，但至晚上仍未有安排，更疑被「加監」，指紀錄顯示他應在2月3日才出營，令他大感不解和氣憤。

檢疫人士王先生的女朋友是寵物店職員，被列為緊密接觸者，上周被通知需入住竹篙灣檢疫14天，而王先生則是緊密接觸者的同住家人，因此同樣要入住竹篙灣，但只需檢疫3天。

他上周五(21日)送往檢疫，被列為緊密接觸者的女朋友，甚至比他更遲入營，而兩人須分開檢疫。入住期間，王兩次檢測結果均無病毒，而他原訂今日凌晨完成隔離，可以離營，但至晚上8時，仍然未有人通知及安排。

王稱今日曾向工作人員、政府1823熱線，以及衞生署熱線反映，仍未獲得確切安排及回覆。他下午2時更收到衞生署來電，問他是否需要病假證明，對方甚至聲稱，紀錄顯示他應在2月3日離營，而非今日，令他大感不解。

由於他只需檢疫3天，故只填了3天餐單，今日到第4天，三餐均有送飯。但因未有填寫今日的餐單，因此獲發飯餐只是隨機派發。他向工作人員反映晚餐不合胃口，期望可獲得杯麵充飢，但至今仍未有，致飢腸轆轆。東網正向衞生署查詢事件。