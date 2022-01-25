傳皇家加勒比郵輪擬撤港移至新加坡　勢打沉公海遊

Omicron及Delta變種新冠病毒大爆發下，港府維持嚴厲的防疫措施，多類處所被迫停業或縮短營業時間外，郵輪「公海遊」亦被迫全面暫停，業界生計大受衝擊。消息指，皇家加勒比郵輪因本港防疫措施，計劃將郵輪撤出香港，並調往新加坡，變相該公司的「公海遊」或不復再，令旅遊業雪上加霜。 另有消息指郵輪公司會完成3月底的行程後，視乎情況再作決定。

東網向皇家加勒比國際郵輪查詢會否撤港，該公司代表指未有正面回應，僅指有最新消息會發布公告。現時根據郵輪公司網站，本地遊的行程仍然能夠預約，最遲出發日子為3月17日。記者以顧客身份致電，查詢下月4日後的本地遊行程，並詢問公司會否撤出香港，令本地遊行程取消，職員僅回應指，現時本地遊行程未有改變，視乎政府的防疫措施而調整， 並指經電話預約行程將享額外折扣。

受制於全球疫情反覆，本港與外國通關無期，在去年7月，本港疫情緩和，郵輪公司紛紛推出「公海遊」，以減低損失，但受制嚴厲的防疫政策，郵輸面對多次挫折，包括去年10月，皇家加勒比國際郵輪「海洋光譜號」有1名船員確診，令有關航程取消，「公海遊」亦暫停21日。本月又因有9名與Omicron確診群組的密切接觸者登上「海洋光譜號」，在衞生防護中心要求下，郵輪須折返郵輪碼頭，令多個在港出發海上遊航程取消。

旅遊界議員姚柏良表示，在業界已流傳有關消息一段時間，據聞在3月底完成現有行程後，再視乎情況考慮撤出香港，但暫時未收到正式通知。他指出，在Omicron變種新冠病毒的攻擊下，現時的營運模式越見艱難，尤其「郵輪公海遊」重開無期，令業界大失預算。姚柏良指出公海遊運作逾半年，兩間公司合共接待約15萬人次，未曾確診過一單新冠肺炎，僅出現一宗假確診，及早前有密切接觸者上船的情況。他指，郵輪公司希望政府與船公司加強溝通，制訂合情合理、具科學化的指引，包括出現假確診個案的處理手法等，並且提供補貼予郵輪及豁免碼頭牌費等，紓緩業界的營運壓力。