50處指明地方納強檢　包括多幢住宅大廈

政府今日(26日)凌晨刊憲，要求於指定期間曾身處50個指明地方的人士接受新冠病毒強制檢測。

政府指，因應7宗本地／與本地個案有關的個案、28宗與輸入個案有關的個案，以及6宗初步確診個案，有48個指明地方被納入強制檢測公告。包括：

1. 明愛莊月明中學 薄扶林華富道53號

2. 香港專業教育學院(沙田) 沙田源禾路21號

3. 葵涌循道中學 葵涌麗瑤邨

4. 香港寬頻企業方案香港有限公司 九龍灣國際展貿中心9樓

5. 元朗 Grand Yoho 2 座

6. Toyoplas Manufacturing (HK) Company Limited 觀塘1亞太中心29樓

7. 石籬天主教中學 葵涌石蔭安捷街23-31號

8. 東涌滿東邨滿和樓

9. 東涌滿東邨滿順樓

10. 協成行住宅項目「芳菲」地盤 何文田勝利道5號

11. 粉嶺皇后山邨皇頤樓

12. 大圍美田邨美景樓

13. 粉嶺華明邨禮明樓

14. 威裕環球 觀塘海濱道165號SML Tower 7樓

15. 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 將軍澳唐明街2號

16. 天主教慈幼會伍少梅中學 葵涌葵合街30號

17. B D House Limited 火炭禾寮坑路18-28號聯邦工業大廈5樓

18. 葵涌大窩口邨富華樓

19. 晴工程顧問有限公司 大角咀必發道93號 The Bedford 9樓

20. 沙田駿洋邨駿爾樓

21. 葵涌三號貨櫃碼頭

22. 長沙灣青山道261-263號鉅昌大樓

23. 太子大南街136號

24. 元朗溱柏10座

25. 慈雲山慈民邨民泰樓

26. 協恩中學 馬頭圍農圃道1號

27. 中國銀行 大角咀中銀中心26樓

28. 俊興冷凍食品有限公司 葵涌樂聲工業中心16樓B座

29. 惠康 青衣長亨邨長亨商場

30. 葵涌金龍工業中心第2座

31. 殷悅中菜廳 荃灣悅來酒店30樓

32. 大埔廣福邨廣仁樓

33. 堅尼地道44號港燈中心6樓

34. 屯門安定邨定龍樓

35. 沙田豐景花園C座

36. 黃大仙竹園北邨桃園樓

37. 恒生銀行 何文田窩打老道86號

38. 元朗原築2座

39. 四季餐廳 葵涌葵涌邨葵涌商場1樓

40. 葵涌石蔭路86號天安樓

41. 北角渣華道222號海關總部大樓23樓

42. 柴灣政府物料營運中心高座13樓

43. 陳耀榮醫生 葵涌葵涌邨葵涌商場

44. 救世軍南明婦女之家 深水埗南山邨南明樓地下

45. 大埔雲滙1座

46. 慈雲山慈愛苑愛勤閣

47. 觀塘創紀之城6期20樓

48. 黃金海岸鄉村俱樂部‧遊艇會 香港青山公路1號

另外，因應在葵涌區採集到檢測呈陽性的污水樣本，有兩個指明地方被納入強制檢測公告。包括：

1. 葵涌葵賢苑葵謙閣

2. 葵涌葵賢苑葵義閣