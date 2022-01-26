祝願港健兒在北京冬奧奪佳績　香港郵政年初四發行特別郵票

第24屆冬季奧林匹克運動會將於下周四(2月4日)大年初四起，在北京舉行，這是中國首次舉辦冬奧會，同時，為祝願香港運動員在今屆運動會取得佳績，並與市民延續奧運熱潮，香港郵政昨日(25日)宣布，將於下周四(2月4日)大年初四發行以「2022年北京第24屆冬季奧林匹克運動會」為題的特別郵票及相關郵品。

為方便市民訂購上述郵品，並因應本地新冠肺炎疫情的最新發展而減少社交接觸，香港郵政將於本周四(27日)上午8時起至2月3日，重新開放網上預訂服務，供市民訂購上述特別郵票及相關郵品，同時鼓勵顧客透過網上預訂服務或在郵票發行當日起於網上訂購郵品，並呼籲有確切需要親身到郵政局的市民，在購買郵品後避免在局內逗留。顧客可經香港郵政網上購物坊「郵購網」預訂郵品，毋須親臨郵政局。香港郵政會另行通知市民領取訂購郵品的日期。

是次的1套4枚特別郵票分別展示冬奧會的不同比賽項目，包括對運動員體能要求甚高的高山滑雪、講求速度和戰術的冰球(即冰上曲棍球)、集藝術和體育競技於一身的花樣滑冰，以及追求策略、膽識和技巧的短道速滑。每枚郵票均印有運動員的剪影，配以奧運五環色彩的流線，令設計倍添動感。

套摺設計亦以冬奧會的願景「純潔的冰雪，激情的約會」為靈感來源，使用冬奧會會徽上的藍色主色調，寓意夢想與未來，並以燙銀勾勒出冰雪部分，呈現明亮純潔的效果，令郵品更具收藏價值。整套郵票由陳超宏先生設計，並以平版技術印製，承印商為法國「Cartor Security Printing」，其中，正式首日封已於上周二(18日)於全線郵政局發售。

為遵守社交距離措施和避免郵政局人群聚集，所有郵政局於該套特別郵票發行當日不會提供即時人手蓋印服務予任何正式首日封/紀念封/自製封，但會設置收集點以便顧客遞交需要人手蓋印服務的首日封/紀念封/自製封。已蓋銷的郵品可於2月5日起取回。香港郵政在接收該等有待人手蓋印的郵品時會告知領取日期。此外，自備封蓋銷服務申請的截止日期亦會延長至下周一(31日)年廿九。如市民於上周五(21日)前已預訂該套特別郵票，領取日期不會受影響。