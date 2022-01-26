6所幼稚園新校舍供辦學團體申請　4所位於新屋邨

教育局宣布，2022年度第一次幼稚園校舍分配工作推出6所校舍，分別位於東涌、北區、屯門、大埔及西貢，當中包括新屋邨幼稚園校舍，每所提供6至8間課室不等，邀請合資格的申辦團體申請。

教育局表示，是次推出的6所幼稚園校舍，包括4所校舍分別坐落在預計今年落成的新屋邨，即東涌裕雅苑、北區皇后山邨、屯門區和田邨及菁田邨，每所提供6或7間課室；另一所是位於大埔區現有屋邨逸雅苑的幼稚園校舍，提供8間課室。該局受香港房屋委員會委託提名營辦團體。

第6所是預計在2025年落成，位於西貢區，安達臣道石礦場發展區，與小學共用的校舍，該校舍提供6間課室。上述校舍的分配工作將以申辦團體互相競逐的方式進行。局方指，考慮到學生人口下降，現時參加幼稚園教育計劃的幼稚園提供的學位足以應付需求，但各區的供求情況及家長選擇有一定差異。

此外，在優質幼稚園教育政策下，教育局一直致力物色合適地方供有需要的幼稚園使用，特別對於現時需要承擔較高昂租金、校舍環境和設施殘舊、面對區內幼稚園學位過剩等問題的幼稚園，可申請遷往上述校舍。

該局會優先考慮參加計劃的幼稚園擬作搬遷用途的申請，若未能就此選出合適的申辦團體，才會考慮營辦新幼稚園的申請。