逸葵樓加疫監　居民憂無病變有病　斥確診者離開無人消毒升降機

葵涌邨爆疫之勢未緩，全邨確診個案飆至276宗，其中原本今早(26日)解除5天封樓禁足 的逸葵樓因再揭病例，需要「加監」2天至本周五(28日)。有逸葵樓住戶早上致電電台表示，對延長圍封感到崩潰，更指從升降機的閉路電視發現，有懷疑確診者被送離大廈後，當局未安排消毒升降機，相隔約半分鐘就有住戶進入同一部升降機，擔心增加交叉感染風險，「到時真係無病都變有病。」

住戶陳小姐表示，大廈的衞生情況並無改善，由閉路電視可見，升降機在運送完垃圾之後，隨即有人運送飯車，期間並無清毒。她又批評，排隊檢測分流安排混亂，每次檢測都大排長龍，這幾天都要等候超過1小時才完成檢測，人擔心有感染風險。

她續指，由圍封至今其病毒檢測結果都是陰性，擔心延長圍封會變成「困獸鬥」，他亦不滿除在圍封首日收到酒精搓手液，之後都無再為居民提供消毒物資。

葵涌邨至今累計276人確診及初步確診，當中逸葵樓最多，共有184人感染，涉及120個單位；映葵樓有63人感染，涉及43個單位；雅葵樓有4確診人士，涉4單位；春葵樓3人，涉及3個單位；夏葵樓有13人，涉及5單位；旭葵樓有2人，涉及2單位；翠葵樓有2人，涉及2個單位；綠葵樓、芊葵樓、曉葵樓、碧葵樓及百葵樓各1人中招。