醫療廢物充斥　逸葵樓居民轟「消毒定播毒」　承辦商稱加強清潔

隨着葵涌邨疫情的擴大，自逸葵樓、映葵樓後，夏葵樓亦因增10宗個案，須被圍封5日。期間，葵涌邨居民須每日到設於邨內的流動取樣站進行檢測，今早(26日)9時起，鄰近夏葵樓的檢測站已大排長龍，逾百人正排隊等候檢測；逸葵樓一帶亦有為數不少的居民繼續排隊等候檢測。近日有不少居民批評，受圍封下樓宇出現了垃圾堆積等衞生問題，擔心受感染，質問「到底係消毒定播毒？」清潔承辦商負責人表示，現時清潔工人手已增至約80名，堆積的垃圾亦已被運走，清掃工作已恢復正常。

東網記者於今早（26日）約8時多，發現夏葵樓一帶有一個載滿棄置醫療廢物的垃圾箱擱置在邨內，惟沒有相關工作人員理會或清走，用完的保護衣散落一地。到9時，村內陸續有工作人員用手推車載著發泡膠箱推入夏葵樓，逐家逐戶派發早餐；葵涌邨附近一帶繼續有清潔工人沖洗地下、身穿全套保護衣物的警員巡邏等，而各個涉事須圍封強檢的樓宇出入口亦繼續有工作人員駐守。到10點，有多架大型車輛駛至夏葵樓，車內亦載滿物資，並向夏葵樓居民派發物資包，包括廁紙及一些個人清潔衞生用品。

至於，位於葵涌邨附近的葵涌商場，受疫情的影響下人流相對稀少，多個商舖繼續關門暫停營業。商場內的超級市場則如常營業，超市內的貨品，包括一些日用或即食食品，如杯麵、米、水果等貨源亦算充足，足夠穩定提供予附近葵涌邨的居民。

葵青街坊聯合陣線成員史思明指出，該組織採訪了大約200名葵涌村居民，他們中的大多數人認為大樓衞生狀況不佳，垃圾堆積如山。他們還擔心，不符合接種條件的兒童在排隊接受檢測時會面臨感染風險，故盼望有關部門可安排上門檢查服務。

此外，清潔承辦商負責人今早（26日）在電台節目中表示，房屋署已安排他們為葵涌村中，包括正圍封檢測逸葵樓及映葵樓等的10幢樓宇進行清潔工作。昨日堆積的垃圾亦已被運走，清掃工作已恢復正常。負責人指出，大樓內的垃圾量是平時的3倍。此外，由於需要配合居民檢查時間，垃圾因而未能及時處理，故現時人手已增至約80名清潔工人，並加強對大堂等公共區域的消毒。