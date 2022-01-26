港鐵車廂內涉自瀆　33歲保安承認有違公德判感化1年

被指有心理問題的保安員，去年9月在港鐵車廂內摩擦陽具，再射出液體，全程被警員目睹。他在被捕後，於警誡下聲稱只是小便。涉案保安員早前承認作出有違公德的行為罪，今早(26日)在東區裁判法院判刑。辯方求情指，被告接受精神心理醫生治療後已有改善，希望法庭給予被告一次機會。主任裁判官嚴舜儀最終接納感化官建議，判處感化1年，另排期於4月27日檢視被告進度報告。

本案被告湯力行，現年33歲，報稱任職保安員。案情披露，2021年9月17日凌晨約12時，2名警員於灣仔站的地鐵車廂內發現被告形迹可疑，於是暗中觀察。他們見到被告掏出陽具，並用左手前後摩擦，不久射出液體，於是便將被告拘捕。被告警誡下，招認在車廂內展示陽具，但只是小便。

辯方今天進一步為被告求情時，指雖然去年9月為被告索取的2份精神科報告建議醫院令，但被告已求診精神及心理醫生，情況已改善，而且被告的感化報告正面，並建議1年感化令。辯方早前求情時亦透露，被告患亞氏保加症及強迫症。

案件編號：ESCC 2036/2021