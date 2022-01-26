寄養家長轉領養須先與兒童分離　議員批政府官僚無人性

有寄養家長反映，近日就其已寄養近兩年的幼兒申請轉為領養時，被社會福利署(社署)告知必須首先放棄寄養兒童，再按領養程序申請和輪候領養。有議員質疑現行程序凌駕兒童最佳利益，制度僵化、政付官僚及無人性。勞工及福利局局長羅致光強調先將兒童從寄養家庭中分離才是以兒童福祉為最大依歸，又稱會視乎不同個案而定，並非一刀切。

提出口頭質詢的議員容海恩指，雖然寄養時間原先限為半年，但有個案因疫情影響照顧有關兒童17至18個月，產生感情，希望轉為領養，但遭社署百般阻撓，要求先交出兒童。她批評現行沒有直接程序由寄養家庭轉為領養家庭，將兒童抽走違背了家長照顧兒童的原意，亦不是以兒童福祉最大考慮。她認為政府應讓寄養家庭繼續照顧兒童，同時申請領養程序，又促政府檢視有關政策，拆牆鬆綁 。

議員謝偉俊怒斥政府官僚，又暗指羅「IQ博士」無人性，就如殺倉鼠的做法一樣，程序不靈活，亦不明白兒童對家庭的需要。議員陳家珮亦認為政府應拿出更多的同理心，減省繁複程序，指安穩的生活環境對兒童極為重要。另一議員吳永嘉質疑政府在考慮寄養家庭暫託兒童時，都有相關要求和條件，定必考慮家庭能否帶給兒童福祉，不理解寄養和領養家庭之間的最大分別。

羅致光回應指在一般情況下，社署會先暫停寄養家庭服務，再處理寄養家庭申請成為領養家庭的程序，以免影響兒童意願，確保公平性及兒童最大福祉。對於議員批評他和政府程序無人性，他表示，正正是因為人性和顧及兒童利益才會設立相應程序，因為有例子證明寄養家庭並不適合作為領養家庭，擔心會障礙兒童領養及其福祉。

羅強調，寄養和領養家庭要求有別，寄養家庭未必符合領養家庭的條件。由於領養屬於長遠照顧，而寄養家庭只虛為兒童提供適切居所，屬暫時安排。他舉例指若寄養家長年紀太大，經濟環境並不理想，便不適合作為領養家庭。他又重申上述安排只是一般情況，部分情況政府當然非常樂意直接讓符合申請要求單位寄養家庭領養兒童，強調絕非一刀切。