打擊本土恐怖主義活動　鄧炳強：要管控間諜煽動

2019年反對修訂《逃犯條例》被局方定性為境外勢力在港實施的顏色革命，有議員今（26日）指本港正面對本土恐怖主義風險，關注局方是否掌握境外間諜活動與本土恐怖主義活動是否有關聯。保安局局長鄧炳強回應指兩者必定有必然關係，故在打擊本土恐怖主義活動其中一個工作，是管控間諜煽動。

議員馬逢國在立法會會議上指出，去年香港發生「孤狼式」恐怖襲擊，更有組織企圖製作炸彈，對於局方指間諜或會以暴力手段顛覆及推翻政權，他認為與本土恐怖主義的手法及目的非常類似。

鄧表示，外間諜活動與本土恐怖主義活動有所關聯，前者最主要工作是在社會煽動仇恨及分化，甚至煽動他人使用暴力奪取政權，培訓本土恐怖主義是其中一個手法，一般做法是為本土恐怖主義人士提供資源及技術，例如製作炸彈方法等，更會為他們提供保護傘。

他又點名提及，在一宗危害國家安全案件中，有受審人士揭露一名前身為外國情報人員與在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英是反中亂港組織「攬炒團隊」的幕後主腦及金主，但有關事例只是冰山一角。

就法例方面，雖然現行《官方機密條例》可規管間諜活動，但議員陳克勤認為該條例成立多時，未能針對間諜行為，關注《基本法》23條立法如何堵塞該條例漏洞，解決條例在防範間諜罪及竊取國家機密不足。

鄧承認現行的官方機密條例中，暗止間諜活動定義狹隘，不足以應對各種複雜間諜，故就《基本法》23條立法會就官方機密條例有關間諜罪涵蓋不足地方，應對由2019年發生事情及未來風險。在打擊間諜行為亦有一連串策略，包括與國安公署加強情報交流及行動配合。

他表示，由於《官方機密條例》未能針對現今間諜的犯罪行為，正積極與律政司研究，爭取在現屆政府任期完結前就《基本法》23條立法展開諮詢工作，及在下半年提交立法會審議。