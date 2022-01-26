新冠康復者現記憶差及脫髮等徵狀　中大研究與腸道細菌失衡有關

「長新冠」或稱「新冠肺炎後遺症」，是指新冠患者康復後出現持續超過12周的徵狀，譬如疲倦、記憶力差等。香港中文大學醫學院今日(26日)公布一項最新研究，發現超過75%的新冠肺炎患者出現「長新冠」，並證實相關患者的腸道細菌出現失衡。中大醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮表示，研究結果可以促進患者痊愈及減少新冠肺炎後遺症出現。

研究指出，76%新冠患者康復後6個月內出現至少一種症狀，當中最常見的症狀，包括有31%是疲倦、28%為記憶力差；而脫髮、焦慮和睡眠困難同樣是21%。

研究發現，腸道微生態失衡是導致「長新冠」的主因。「長新冠」患者的腸道微生態異常，「好菌」明顯較少，而「惡菌」則較多。相反，沒有後遺症人士的腸道微生態則較豐富及多樣化，與從未染疫人士的相似。團隊又發現，「長新冠」患者在年齡、性別、其他疾病、使用抗生素和抗病毒藥物、感染新冠肺炎的嚴重程度上，與未有出現後遺症人士沒有份別。

中大醫學院研究團隊續補充，多達81種腸道細菌與多種新冠後遺症有關，當中不少細菌更與三種或以上持續症狀有密切關聯。此外，又發現「長新冠」患者腸道中缺少了幾種能提高人體免疫力的腸道細菌，包括青春雙歧桿菌、長雙歧桿菌和假小鏈雙歧桿菌。

中大醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮教授表示，研究結果顯示新冠患者的腸道微生態可以預測出現後遺症的風險。全球有數以百萬計人士感染新冠肺炎，此項研究顯示透過調節腸道內的細菌，可以促進患者痊愈及減少新冠肺炎後遺症出現。